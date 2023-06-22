منصة "متطوع كوردستان".. إطلاق أكبر منظمة تطوعية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت اليوم الخميس، منصة "متطوع كوردستان" كأكبر منظمة تطوعية وأكثرها نشاطاً في إقليم كوردستان، وتم الإعلان عن تفاصيل وأهداف المنصة في حفل أقيم في قلعة أربيل.

وأطلقت المنصة تحت شعار "تمكين المتطوعين وتقوية كوردستان"، وبحسب ما أعلن منظمو الفعالية فإن رؤيتهم تتمثل في تقوية كوردستان من خلال تعزيز العمل التطوعي.

وأشار ممثل المتطوعين في خطابه أثناء بدء المراسم إلى أن "هذا المشروع أطلق برعاية ودعم من آرين مسرور بارزاني، وذلك بهدف توحيد العمل التطوعي في إقليم كوردستان، وتجميع الجهود في منصة لتنظيم العمل التطوعي بشكل أكبر، وتوحيد قوة المتطوعين، لجعل عملهم أكثر إنتاجية في تقديم المزيد من الخدمات لكوردستان والمجتمع".

وتتمثل أبرز أهداف هذه المنصة في ربط المتطوعين بالفرص الإنتاجية، وتمكين قدراتهم وتطويرها، والدفاع عن حقوقهم، ومبدأ المعاملة العادلة، وتعزيز روح التعاون، إضافة إلى دعم وتكريم المتطوعين، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

بينما مهمة المنصة هي ربط المتطوعين بالفرص والمنظمات والأنشطة الفعالة في جميع أنحاء إقليم كوردستان، ونشر ثقافة التطوع والمشاركة النشطة والفعالة والتأثير الاجتماعي، وذلك لبناء جسور التواصل وحماية حقوق المتطوعين، فضلاً عن تعزيز العمل التطوعي لإحداث تغيير إيجابي، ولأجل خلق مستقبل أفضل للجميع في كوردستان.

وتعمل منصة "متطوع كوردستان" في مجالات التعليم والبيئة والصحة والخدمات الاجتماعية والفنون والثقافة ورعاية الحيوان وحقوق الإنسان وتنمية المجتمع. كما تؤكد على الالتزام بتوفير بيئة صحية وآمنة للمتطوعين، وتقديم الخبرة والتدريب، وخلق مجموعة متنوعة من الفرص، وحماية حقوق المتطوعين.

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