القوات الأمنية تلقي القبض على 15 إرهابياً في ثلاث محافظات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الخميس، القبض على 15 إرهابياً في الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وذكر بيان للاستخبارات، أن "المديرية، تواصل عملياتها النوعية والاستباقية لتجفيف منابع الإرهاب والقصاص منهم، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعب الفِرَق السابعة والعاشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والحادية والعشرين التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في ناحية البعاج ومنطقتي الرشاد والبعيثة وسيطرتي الشهيد سبهان وجباب".

وأضاف، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 15 إرهابياً مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء ربيعة والكرمة والقائم والشرقاط والموصل"، مؤكداً "تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".