بوتين: ما يحدث خيانة للوطن والمجتمع وطعنة في ظهر روسيا وشعبها

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم السبت، أن من نظموا التمرد المسلح وصوبوا سلاحهم على رفاقهم في القتال خانوا روسيا، ولن يفلتوا من العقاب.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له اليوم السبت "ما يحدث خيانة للوطن والمجتمع وطعنة في ظهر روسيا وشعبها"، مؤكداً ان "من نظموا التمرد المسلح لن يفلتوا من العقاب".

وأضاف بوتين في كلمته " بصفتي رئيسا لروسيا ومواطنا روسيا سأفعل كل ما في وسعي للدفاع عن روسيا ووقف هذا التمرد المسلح، و سنتخذ كافة الإجراءات وأشدها لإعادة الاستقرار في مدينة روستوف".

وأشار الرئيس الروسي الى أن "الاجهزة الامنية تلقت أوامرها بتفعيل إجراءات مكافحة الارهاب، وكذلك القوات الروسية تلقت الاوامر بالقضاء على منظمي التمرد المسلح".

وأوضح فلاديمير بوتن "المعركة التي تخوضها روسيا تتطلب منا وحدة الصف للتصدي للمخططات الخارجية، ويجب نبذ كافة الخلافات أثناء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأنا على يقين تام من أننا سنحفظ وندافع عما هو عزيز علينا ومقدس، وسنتغلب على كافة المحن وسنصبح أقوى".

وأكد الرئيس الروسي في كلمته أنه "تواصل الليلة الماضية مع جميع القادة العسكريين على كافة محاور القتال في أوكرانيا، و ردودنا على هذا التهديد ستكون صارمة وقاسية".

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لن يسمح بحدوث حرب أهلية جديدة في روسيا وتعهّد اتخاذ إجراءات حازمة ضد التهديد القاتل الذي يمثّله التمرد المسلح لمجموعة فاغنر".