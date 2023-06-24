اقتصاد

فلاحو كرميان يعودون لزراعة الأرز بعد سنواتٍ من الانقطاع

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عدد من الفلاحين يعملون في حقول الأرز بقرية "بكراشلي" في إدارة كرميان المستقلة
عدد من الفلاحين يعملون في حقول الأرز بقرية "بكراشلي" في إدارة كرميان المستقلة
کوردستان كرميان زراعة الأرز

أربيل (كوردستان 24)- بعد عامين من عزوفهم عن العمل في أراضيهم، بسبب نقص المياه، عاد مزارعو قرية "بكراشلي" التابعة لإدارة كرميان المستقلة، إلى زراعة محصول الأرز.

ورغم مقارنتها بالمحاصيل الزراعية الأخرى، إلا أن زراعة الأرز وإنتاجه يتطلبان الكثير من الجهد والوقت والاهتمام.

ومع ذلك، لا يتخوّف مزارعو القرية من تسويق محصولهم، لأن هناك طلباً كبيراً على أرزهم وأسعاره ترضي الجميع.

الكثير من مزارعي كرميان، يحتفظون ببذور الأرز منذ عقود، مما يجعل الطلب عليه كبيراً ويباع بكل سهولة في الأسواق المحلية.

وهناك أكثر من 100 مزارع يعملون في زراعة 2800 دونم من الأراضي في كرميان، ويبلغ إنتاجهم السنوي نحو 4000 طن من الأرز.

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