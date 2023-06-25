روسيا تؤكد أن تمرّد فاغنر لن يؤثّر على الحرب في أوكرانيا وقوات كييف تحرز تقدما

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف السبت، أن "من غير الوارد" أن يؤثر التمرّد الفاشل الذي نفّذته مجموعة فاغنر على الحملة ضدّ أوكرانيا، مضيفا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

من جانبها، أعلنت أوكرانيا عن إحراز تقدم لقواتها قرب باخموت إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية وكذلك في منطقة أبعد جنوبا.

في السياق، صرّح المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأنه "من غير الوارد" أن يؤثّر تمرّد فاغنر الفاشل على الحملة الروسية ضد كييف، مضيفا أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة. لقد نجح عسكريّونا في صدّ هجوم أوكرانيا المضاد".

في المقابل، أعلن الجيش الأوكراني السبت بأن قواته أحرزت تقدما قرب باخموت إحدى نقاط القتال الرئيسية على الجبهة الشرقية، وفي منطقة أبعد جنوبا.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تطبيق تلغرام إن قوات بلادها شنّت هجوما قرب مجموعة من القرى المحيطة بباخموت، المدينة التي استولت عليها قوات مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر الشهر الماضي بعد قتال استمر شهورا.

وكتبت ماليار: "أحرزنا تقدما في كل هذه المناطق". وأضافت بأن القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية قرب بلدات أوريكوفو-فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياغيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قواته تحمي أوروبا من القوات الروسية، داعيا إلى تزويد جيشه "كل الأسلحة اللازمة" بما في ذلك مقاتلات إف-16.