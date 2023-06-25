الأنواء: غبار وارتفاع في درجات الحرارة غداً

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الأحد، عن حالة الطقس للأسبوع الحالي، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً بدرجات الحرارة يوم غد.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع، أن "طقس البلاد ليومي الأربعاء والخميس المقبلين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".