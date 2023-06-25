كهرباء كوردستان تُعلن معالجة مشكلة الغاز في حقل كورمور

أربيل (كوردستان24)- اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، اليوم الاحد 25 حزيران 2023، معالجة مشكلة نقل الغاز السائل من حقل كورمور.

وأفادت الوزارة في بيان، انه "تمت معالجة المشكلة في حقل كورمور، والتي تسببت بتوقف نقل الغاز السائل الى محطات الكهرباء".

وأضاف البيان، ان"نسبة 1800 ميغاواط ستعود الى انتاج الكهرباء مساء اليوم".

وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت يوم السبت، عن ان مشكلة فنية في حقل كورمور الغازي، أدت الى نقص في انتاج الغاز بمقدار 250 مليون متر مكعب.

واضاف بيان الوزارة، انها تود إبلاغ مشتركي الكهرباء أنه بسبب مشكلة فنية في عملية نقل الغاز السائل من قبل الشركة الناقلة إلى مستودعات وزارة الثروات الطبيعية تسبب في ارتفاع نسبة الغاز داخل حقل كورمور وخلق خطرا على الحقل.

وتابع، انه تم الاضطرار إلى خفض مستوى الإنتاج في الحقل بمقدار 250 مليون متر مكعب، مبينا ان ذلك تسبب بنقص في انتاج الكهرباء بمقدار 1800 ميغاواط.