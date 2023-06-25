محافظ أربيل: أنشأنا 8 مشاريع لمواجهة شح المياه خلال الصيف الحالي

أربيل (كوردستان24)- قال محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، اليوم الأحد 25 حزيران 2023، ان حكومة الإقليم أنشأت ثمانية مشاريع، لمواجهة شح المياه، خلال الصيف الحالي.

وتعتزم محافظة اربيل، الاعتماد على المياه السطحية في توفير المياه للمناطق والأحياء التابعة لها التي تشهد شحا للمياه خلال فصل الصيف، وذلك عبر إنشاء عدد من السدود.

وقال أوميد خوشناو، في مؤتمر صحفي، ان مشكلة المياه، مشكلة سنوية وتطل برأسها كل صيف، مؤكدا أن كافة الجهات ذات الصلة، تعمل على تنفيذ خطة محافظة اربيل لتخطي فصل الصيف.

وأشار خوشناو، الى أنه ضمن الاستعدادات الجارية لمواجهة نقص المياه قامت الحكومة المحلية بإنشاء 8 مشاريع للمياه بدعم من حكومة إقليم كوردستان من خلال تخصيص 20 مليار دينار ، مؤكدا ان هذه السنة ستختلف عن سابقاتها لأننا استبقنا الحدث.

وأكد محافظ أربيل على ضرورة ترشيد استخدام المياه، لافتا الى ان ادارة المحافظة بصدد اصدار تعليمات صارمة تقضي بفرض عقوبات على اولئك الأشخاص الذين يهدرون المياه ولا يلتزمون بترشيد الاستهلاك سواء في المنازل والفنادق والأسواق والمطاعم وأحواض الاسماك ومن يغسلون السيارات في الشوارع.

وتواجه محافظة أربيل نقصاً في المياه أكثر من أي منطقة أخرى في إقليم كوردستان، ولا سيما بعد جفاف 300 بئر العام الماضي، مما دفع المحافظة إلى إعداد خطة خاصة للحد من الآثار السلبية لنقص المياه.