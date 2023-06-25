المكتبان السياسيان للديمقراطي والاتحاد الوطني يجتمعان غداً الإثنين

أربيل (كوردستان 24)- بحسب معلومات حصلت عليها كوردستان24، فإنه من المقرر أن يجتمع المكتبان السياسيان للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، غداً الإثنين، في مدينة أربيل.

وأفاد مراسل كوردستان24، أن الاجتماع سيبحث مسألة الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، فضلاً عن طبيعة العلاقات بين الطرفين، إضافة إلى علاقات أربيل وبغداد.

وعقد المكتبان السياسيان آخر اجتماع بينهما في 21 أيار 2023، في بيرمام، لبحث مسألة الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، وتعديل قانون الانتخابات، وقضية المكونات في الإقليم.

وفي الـ 15 من حزيران يونيو الجاري، التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بالمفوضية العليا العراقية، بهدف مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات كوردستان المقبلة.

وحضر الاجتماع، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ونواب رئيس إقليم كوردستان، وفريق من خبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين العراقي.

وقال مراسل كوردستان 24، إن عدداً من أعضاء مجلس المفوضين دعوا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية في آذار مارس 2024، بحيث يكون لدى المفوضية الوقت الكافي للتحضير.

كما استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء 21 حزيران يونيو 2023، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، واتفقا على إجراء انتخابات برلمان كوردستان في أقرب وقت.

وشدد رئيس حكومة كوردستان على ضرورة عدم تأجيل الانتخابات مرة أخرى والتضحية بها، امتثالاً لرغبات أي قوة أو طرف يسعى إلى تأجيل العملية الديمقراطية.