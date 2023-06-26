بريطانيا تعلن تدريب أكثر من 17 ألف مجنّدٍ أوكراني

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنها درّبت مع حلفاءٍ لها، أكثر من 17 ألف مجنّد أوكراني خلال العام الماضي لمساعدة كييف في التصدّي للهجوم الروسي.

وقالت الوزارة إنها حوّلت المجندّين الأوكران من "مدنيين إلى جنود، بعد إخضاعهم لبرنامجٍ شاقٍ لمدة خمسة أسابيع"، بحسب ما نقلته فرانس برس.

وبدأت بريطانيا وتسع دول شريكة، هي كندا وأوستراليا ونيوزيلندا والنرويج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوّعين جدد في القوّات المسلّحة الأوكرانيّة في حزيران العام الماضي.

ويهدف برنامج التدريب الذي تقوده المملكة المتحدة وأطلِق عليه اسم عمليّة إنترفليكس إلى تعليم المجنّدين الذين لديهم خبرة عسكريّة قليلة أو معدومة، مهارات مختلفة بما في ذلك التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة وتكتيكات الدوريّات.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "ستواصل المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليّون تقديم هذا الدعم الحيوي ومساعدة أوكرانيا في الدفاع ضدّ العدوان الروسي، طالما تطلّب الأمر ذلك".

وعرضت بريطانيا في البداية تدريب ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني على مهارات ساحة المعركة بناءً على التدريب الأساسي الذي يتلقّاه الجنود في المملكة المتحدة.

وقد تمّ حاليّاً توسيع البرنامج لتدريب نحو 30 ألف مجنّد بحلول عام 2024 وفق وزارة الدفاع البريطانيّة التي قالت إن التدريب أحدث "فارقاً كبيراً في الفاعليّة القتاليّة" بأوكرانيا.

وأضافت أنّ "القوّات المسلّحة البريطانيّة تُبقي على اتّصال وثيق مع أوكرانيا لتحسين الدورة التدريبيّة وتطويرها بناءً على المهارات التي تشتدّ الحاجة إليها في ساحة المعركة".