جريدة "الوقائع" العراقية تنشر نص قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الاثنين، نص قانون الموازنة الاتحادية.

وقالت وزارة العدل في وقتٍ سابق، أن الموازنة ستعتبر نافذة "اعتباراً من الأول يناير كانون الثاني من عام 2023 الجاري".

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ويتألف قانون الموازنة العراقية لأعوام 2023 و 2024 و 2025 من 78 مادة.

وتعتمد أكبر إيرادات الموازنة على صادرات النفط، والتي يجب أن تصدر 3.5 مليون برميل يومياً، بما في ذلك 400 ألف برميل من إقليم كوردستان، والتي تقدر بنحو 70 دولاراً للبرميل.

وتبلغ قيمة موازنة 2023، 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 64 تريليون دينار.

وتعتمد الحكومة العراقية على القروض والمساعدات الدولية لتغطية العجز، وفي حال ارتفاع أسعار النفط، سيخصص 70 بالمئة من الإيرادات لتغطيته.

وتبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة 16 تريليون و 690 مليار دينار، ما يعادل 1 تريليون و 384 مليار دينار شهرياً.

في وقتٍ تبلغ نفقات حكومة الإقليم على رواتب موظفيها 910 مليار دينار شهرياً.

واحتُسِب 100 دولار أميركي بقيمة 130 ألف دينار، وبذلك يكون إجمالي موازنة العراق لعام 2023 تبلغ 153 مليار 93 مليون و 932 ألف دولار.