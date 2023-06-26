نيجيرفان بارزاني: خطر داعش لا يزال قائماً وألمانيا تتطلع لتعزيز علاقتها مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين 26 حزيران 2023، أن المانيا تتطلع لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، وعموم العراق.

وقال نيجيرفان بارزاني، للصحفيين، عقب اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، إن "زيارتنا إلى برلين جاءت تلبية لدعوة من المستشار الألماني، وعقدنا اجتماعاً جيداً، جرى خلاله بحث القضايا المشتركة بين إقليم كوردستان وألمانيا، إلى جانب العلاقات العراقية – الألمانية."

وأضاف "لمسنا رغبة كبيرة لدى برلين في تعزيز العلاقات مع العراق، وضمن العراق مع إقليم كوردستان".

وتابع نيجيرفان بارزاني "خلال الاجتماع قمنا ببحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقاتنا على الصعيد الاقتصادي والسياسي أيضاً، ووجهنا له الدعوة لزيارة العراق وإقليم كوردستان".

وأكد رئيس إقليم كوردستان ان "خطر داعش على العراق لا يزال قائماً، ولا يزال العراق بحاجة إلى الدعم الدولي بهذا الشأن".

وأشار الى ان ألمانيا وقفت دائما الى جانب إقليم كوردستان في الأوقات الصعبة، حيث قدمت العون على جميع الصعد، العسكرية والإنسانية والاقتصادية.