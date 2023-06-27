تقرير أممي: روسيا أعدمت 77 معتقلاً مدنياً أوكرانياً بشكلٍ تعسّفي

أربيل (كوردستان 24)- أحصت الأمم المتّحدة 77 عمليّة إعدام بشكل تعسفي في حق معتقلين مدنيين في أوكرانيا ارتكبها روس في الأراضي التي يحتلها الجيش الروسي بحسب تقرير نشرت الثلثاء.

وأحصت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً 864 حالة اعتقال تعسفي مؤكّدةً أنّ "القوات المسلحة الروسية وقوات الأمن وسلطات السّجون قامت بأعمال تعذيب وسوء معاملة بشكل معمم في حق معتقلين مدنيين".

يتناول التقرير الذي أعدّه مكتب المفوضية السامية في أوكرانيا وعرض الثلثاء في جنيف الفترة الممتدة من 24 شباط 2022 حين بدأ الغزو الروسي حتى 23 أيار 2023.

يوثق التقرير بشكل شامل أكثر من 900 حالة اعتقال تعسفي لمدنيّين بينهم أطفال ومسنّون. وأوضح النص أنّ "الغالبية الكبرى من هذه الحالات نفّذها الاتحاد الروسي".

من الجانب الأوكراني أحصت المفوضية السامية "75 حالة اعتقال تعسفي من قبل قوات الأمن الأوكرانية خصوصاً لأشخاص يشتبه في قيامهم بمخالفات مرتبطة بالنزاع".

ورد في التقرير أنّ "قسماً كبيراً من هذه الحالات يُعتبر أيضاً اختفاء قسريّاً نفذته بشكل خاص أجهزة الأمن الأوكرانية".

ولفت التقرير إلى أنّ "أكثر من نصف الأشخاص المعتقلين تعسفيّاً تعرّضوا للتعذيب أو سوء المعاملة من قبل قوات الأمن الأوكرانية. حصل هذا فيما كان يتعرّض الأشخاص لاستجواب وعموماً مباشرة بعد توقيفهم".

تستند خلاصات المفوضية السامية إلى 1136 مقابلة مع ضحايا وشهود وأشخاص آخرين و274 زيارة إلى مواقع و70 زيارة إلى مراكز اعتقال رسمية تديرها السلطات الأوكرانية التي أتاحت لها الوصل "بحرية تامة ولكن بسرية إلى كل مواقع الاعتقال الرسمية والسجون، باستثناء واحد تقريباً".

المصدر: AFP