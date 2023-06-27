سیاسة

إيطاليا: قدمنا التمويل الخاص لتأهيل سد الموصل

author_image سوار أحمد
العراق ايطاليا سد الموصل

أربيل (كوردستان24)- أكد سفير جمهورية إيطاليا في العراق ماوريتسيو كريكانتي، اليوم الثلاثاء، أن هناك تعاوناً كبيراً مع الحكومة العراقية بشأن مجال المياه وإدارتها.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن كريكانتي، قوله ان "الحكومة الايطالية قامت بتمويل تأهيل سد الموصل وقدمت إنجازاً كبيراً في ما يتعلق بهذا السد حيث قامت شركة تريفي الإيطالية بهذا العمل"، مبيناً "أننا قمنا بتمويل هذا المشروع بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، إذ قمنا بتعزيز سلامة السدود في العراق".

وأضاف أن "الحكومة الإيطالية ساعدت أيضاً على تأسيس قسم سلامة السدود الوطني في وزارة الموارد المائية"، مؤكداً أن "هذا التعاون كبير ومثمر مع الحكومة العراقية ووزير الموارد المائية عون ذياب والوزارة بصورة عامة للعمل في مجال المياه وإدارتها".

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