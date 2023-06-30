المندلاوي يطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوز على حرمة القرآن الكريم

أربيل (كوردستان24)- طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي يوم الخميس، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد حارق القرآن.

وذكر المندلاوي في بيان، "ندين بشدة ترخيص حكومة مملكة السويد التجاوز على حرمة القرآن الكريم ومقدسات ملايين المسلمين بإطار حرية التعبير ".

وطالب "الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصرفات المخزية التي من شأنها توفير مناخ ملائم للتطرف والتشدد حول العالم"، داعيا "إلى نشر قيم التعايش السلمي بين الأديان وفق مبدأ الاحترام والإنسانية".

ويوم أمس الخميس، تمكّن عشرات المتظاهرين العراقيين من اقتحام مقرّ السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف الشريف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم.

وجاءت التظاهرة استجابة لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية كبرى في البلاد، والذي دعا إلى تظاهرة أُخرى الجمعة بعد صلاة المغرب تزامناً مع دعوات للتظاهر من جهات أخرى.

ودان الصدر والحكومة العراقية التي لا يشارك فيها التيار الصدري ما قام به سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد أحرق الأربعاء نسخة من المصحف الشريف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم.

شجبت الحكومة العراقية العمل "غير المسؤول" و"العنصري" واستنكرت وزارة الخارجية "الإذن الذي أعطته السلطات السويدية لمتطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف".