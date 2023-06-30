طيران مجهول يقصف قوات "فاغنر" شرقي ليبيا

أربيل (كوردستان24)- قالت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة 30 حزيران 2023، ان قوات فاغنر الروسية في شرق ليبيا، تعرضت لقصف شنته طائرة مسيرة مجهولة، دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

ونقلت الوكالة عن المصدر، أن "طائرات مسيرة مجهولة قصفت قاعدة الخروبة الجوية الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب شرق بنغازي، حيث ينتشر عدد من قوات فاغنر الروسية لكنه لم يتحدث عن سقوط ضحايا".

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، ودخلت "فاغنر" ليبيا عام 2019 لمساعدة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا في هجومه على العاصمة طرابلس لطرد الحكومة المعترف بها دوليا.

وإلى جانب مرتزقة فاغنر، استعان حفتر أيضا بمرتزقة مقاتلين تشاديين وسودانيين ونيجريين وسوريين، وقال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في عام 2020 إن "فاغنر" نشرت يثنحو 1200 من عناصرها في ليبيا.