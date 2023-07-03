افتتاح مكتب دولي بـ "لاهاي" للتحقيق في الحرب الروسية على أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يُفتتح اليوم الاثنين، في مدينة لاهاي الهولندي، مكتب دولي للتحقيق في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

ويعتبر البعض أن تلك الخطوة تعدُّ خطوة أولى نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة القادة الروس.

ويجمع المركز الدولي لمحاكمة "جريمة العدوان" ضد أوكرانيا (ICPA) مدعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وتتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة، ويُنظر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف.

ومن المزمع أن يعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمراً صحفياً في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي، وفقاً لموقع (الآن).

ومن بينهم المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب المدعي العام الأمريكي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز.

ومنذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في نيسان/أبريل 2022 من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية، تضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة.

وفي شباط/فبراير أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا، قالت بروكسل إن هدف المركز يتمثل في "محاكمة المسؤولين عن غزو أوكرانيا".