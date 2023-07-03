مجتمع

بارزاني الخيرية تقدّم مساعداتٍ لوجستية لمجالس عفرين المحلية

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خلال تسليم المساعدات لمنطقة عفرين
خلال تسليم المساعدات لمنطقة عفرين
کوردستان رواج حاجي عفرين زلزال شباط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن تقديم مساعداتٍ جديدة لأبناء عفرين وريفها، وذلك ضمن حزمة مساعداتٍ بدأتها منذ زلزال السادس من شباط الماضي.

وأكّد عضو الهيئة الإدارية ومسؤول ملف عفرين في مؤسسة بارزاني الخيرية، رواج حاجي، أنهم وزّعوا مساعدات لوجستية على 7 مجالس محلية في منطقة عفرين، كمرحلةٍ أولى.

وقال حاجي في حديثٍ لـ كوردستان 24: "أن تلك المساعدات المقدّمة للمجالس المدنية في عفرين ستتواصل".

وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية أول وكالةٍ إغاثية تدخل منطقة عفرين في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب عدة مناطق في الشمال السوري، وألحق أضراراً بمعظم المدن.

وأرسلت أكثر من 57 شاحنة مساعدات إلى مدينة عفرين، وحينها قال حاجي إن المؤسسة ستشارك في إعادة إعمار جنديرس أكثر مدن الشمال السوري تضرراً من الزلزال.

 

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