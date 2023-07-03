سیاسة

القوات الأمنية تلقي القبض على 6 "إرهابيين خطرين" في نينوى

author_image سوار أحمد
العراق نينوى اعتقال ارهابيين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الاثنين، عن القبض على 6 إرهابيين خطرين في نينوى.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان، إن "مفارز وكالة الاستخبارات في نينوى وباقي المحافظات تواصل جهودها في متابعة وملاحقة كل الخارجين عن القانون، ووفقاً للمعلومات الاستخبارية الدقيقه؛ تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين في نينوى صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت، أن "هؤلاء شاركوا في مقاتلة الأجهزة الأمنية والاعتداء على المواطنين، كما تشير الوثائق إلى أن المتهمين ينتمون إلى مايسمى بـ (لواء المعسكرات العامة وفرقة اليرموك و أيسر الأسرى و فرقة ذات الصواري و جيش دابق) ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية"، داعية المواطنين إلى "التعاون مع أبنائهم في وكالة الاستخبارات من خلال الاتصال بالرقم المجاني الساخن 144 وتقديم المعلومات على الخارجين عن القانون".

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