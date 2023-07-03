روزي يحيى: عن طريق رسالة رئيس حكومة إقليم كوردستان أدركت أنني من الطلبة الأوائل

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الصف الـ 12 الإعدادي (الفرع العلمي) روزي يحيى، اليوم الإثنين، أنها عندما تلقت رسالة تهنئة من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تأكدت حينها أنها من الطلبة الأوائل.

وقبل تفعيل رابط الحصول على النتائج، أرسل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة إلى الطلبة الأوائل يهنئهم فيها على التفوق والنجاح.

وقالت روزي يحيى في تصريح لـ كوردستان24، "كنت أتوقع أنني سأحصل على درجات عالية، لكن عندما تلقيت رسالة تهنئة من رئيس حكومة إقليم كوردستان، تيقنت أنني من الطلبة الأوائل".

وبشأن كيفية تنظيم جدولها الدراسي، أشارت روزي إلى أنها "باشرت بالدراسة والتحضير لهذا التفوق خلال الصيف الماضي، كما أنها خصصت من 4 إلى 5 ساعات يومياً أثناء الدوام الدراسي، وبعد تعطيل الدوام المدرسي كانت تدرس ما معدله 10 ساعات في اليوم".

كما أوضحت أنها "كانت تدرس بمفردها في غرفة مخصصة للدراسة"، مشددة على أن "أساتذتها في المدرسة لعبوا دوراً كبيراً في دعمها ومساندتها للوصول إلى هذا التفوق والنجاح".

وتابعت الطالبة المتفوقة أن "هدفها هو العمل مستقبلاً في المجال الذي تجد فيه نفسها مميزة".

من جهته، قال والد الطالبة المتفوقة روزي، في تصريح لـ كوردستان24، إن "ابنته خصصت جل حياتها لطلب العلم والتفوق في الدراسة"، مشيراً إلى أنها "كانت تنام في المساء باكراً وتستيقظ في الصباح باكراً لكي تفرغ نفسها للدراسة".

وأضاف: "روزي وضعت خطة خاصة بها لتدرس جيداً وتحصل على درجات عالية"، مشدداً على أن "مهمة أسرتها كانت تقديم يد العون والمساعدة المعنوية لها فقط".

وأعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الإثنين، عن نتائج الدور الأول من امتحانات الصف الـ 12 الإعدادي، بفروعه الثلاثة العلمي والأدبي والمهني.

وبحسب وزارة التربية فإن 117 ألفاً و 364 طالباً شاركوا في الامتحانات النهائية للصف الـ 12 الإعدادي في إقليم كوردستان.