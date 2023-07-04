سیاسة

برئاسة خوشناو.. وفدٌ رسمي من محافظة أربيل يزور السعودية

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أوميد خوشناو
أوميد خوشناو
کوردستان أوميد خوشناو محافظ أربيل

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يزور المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، وفدٌ رسمي من محافظة أربيل برئاسة المحافظ أوميد خوشناو.

ويضمّ الوفد نائب محافظ أربيل والمدير العام للمياه والصرف الصحي بإقليم كوردستان، والمدير العام لمديرية المياه والصرف الصحي بأربيل، إضافةً لعددٍ من المستثمرين ورجال الأعمال.

وتهدف الزيارة التي تستمر لـ 4 أيام، لمناقشة التبادل التجاري والاستثمار، وحل مشكلة مياه الشرب في أربيل والاستفادة من تجربة السعودية في هذا المجال.

حيث من المتوقّع أن يلتقي الوفد الزائر بوزير التجارة ووزير الاستثمار وأمير الرياض وممثلين عن شركاتٍ سعودية.

كذلك تهدف الزيارة لحثّ الشركات السعودية وتشجيعها على الاستثمار في أربيل وإقليم كوردستان.

 

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