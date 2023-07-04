سیاسة

مدير مطار أربيل: نسبة السيّاح زادت 14 بالمئة مقارنة بالعام الماضي

author_image سوار أحمد
کوردستان أحمد وشيار مطار اربيل

أربيل (كوردستان24)- قال مدير مطار أربيل الدولي أحمد وشيار، اليوم الثلاثاء، ان عدد السيّاح خلال الستة اشهر الأولى من العام الحالي، زاد 14 بالمئة، مقارنة مع الأشهر الستة من العام الماضي.

وقال أحمد وشيار، لكوردستان 24، "العام الماضي زار أربيل أكثر من مليونين و900 ألف سائح، كما زادت نسبة الشحن عبر مطار أربيل الدولي، 60 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشار مدير مطار أربيل، الى ان وجود نظام ملائم وتوفير الخدمات للتجار والسياح، جعله مطارا مميزا.

ولفت وشيار الى أنه خلال العام الماضي جرت عمليات الشحن في كافة المطارات العراقية بنسبة 40 بالمئة، في حين جرت 60 بالمئة من عمليات الشحن في مطار أربيل لوحده.

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