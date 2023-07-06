الرئيس بارزاني يستقبل القنصل الفرنسي العام في كوردستان

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني قبل ظهر اليوم 6 تموز 2023 في أربيل القنصل الفرنسي العام لدى كوردستان اوليفي ديكوتيني.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الخميس "ان الرئيس بارزاني استقبل اليوم القنصل الفرنسي العام في كوردستان بمناسبة انتهاء مهامه في كوردستان، ونقل القنصل الفرنسي تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون الى الرئيس بارزاني واعتبر دوره في حماية العملية السياسية ومصير الشعب الكوردي مؤثراً ومهماً".

وأضاف البيان "ان القنصل الفرنسي عبر امتنانه للشعب الكوردي وحكومة كوردستان، معرباً عن سعادته لتمكنه من تكوين صداقات كثيرة في كوردستان، مشيداً بنضال وتضحيات وجهود الشعب الكوردي من أجل الحرية، مضيفاً أنه على جميع المستويات سواء داخل الحكومة أو لدى الشعب والرأي العام في فرنسا هناك رغبة في أن تكون فرنسا صديقة وداعمة للقضية الكوردية والشعب الكوردي".

وأشار البيان الى أن الرئيس بارزاني "شكر القنصل الفرنسي على جهوده وأعماله الطيبة خلال عمله في كوردستان، ووصفه بأنه صديق جيد له وللشعب الكوردي، كما تمنى له التوفيق في وظيفته الجديدة".

كما أن الوضع الداخلي في كوردستان أحد محاور الاجتماع أيضاً.