القوات الاتحادية تُطيح بـ 5 إرهابيين في كركوك

أربيل (كوردستان24)- اعلن جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الجمعة 7 تموز 2023، عن قتل 5 إرهابيين في كركوك.

وذكر الجهاز في بيان، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتنفيذ عمليات استباقية خاطفة واشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ جهاز مكافحة الارهاب عملية انزال جوي ليلي في محافظة كركوك قضاء الدبس ناحية التون كوبري وبعد عمليات نصب كمائن القناصين اعقبتها اشتباكات عنيفة اسفرت عن مقتل (5) ارهابيين من عصابات داعش الارهابي".

واضاف ان" جهاز مكافحة الارهاب مستمر بتنفيذ العمليات الاختصاصية وبقمة المهنية والاحتراف في كل شبر من ارض الوطن".