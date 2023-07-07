النزاهة تضبط أطناناً من مواد حفر الآبار النفطية منتهية الصلاحية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الجمعة، عن ضبط نحو (800) طن من موادٍ منتهية الصلاحية تُستخدم في حفر الآبار النفطيَّة بحقل الأحدب في محافظة واسط.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، إن دائرة التحقيقات لديها، ضبطت مواد كيماوية في بعض مخازن شركة الواحة النفطيَّة التابعة لحقل الأحدب.

أمر الضبط، جاء بناءً على تلقي مكتب التحقيق في هيئة النزاهة معلومات تفيد "بتكدس أطنان من المواد منتهية الصلاحيَّة في المخازن العائدة لإحدى شركات حقل الأحدب النفطي".

وأوضحت الهيئة في بيانها، الذي تابعته كوردستان 24، أن المواد التي ضبطتها فرق التحرّي في الهيئة "لم تكن مستخدمة رغم شرائها في فتراتٍ سابقة".

وتضمّنت المواد المصادرة "مزيل ترسبات بكمية (25) طناً، و(17) طناً من مادة (Mdea)، و(173) طناً من مادة قشور الجوز".

كما أسفرت العملية عن مصادرة "507 أطنان من مادة (Pam)، و(44) طناً من الــ(Lcm)، و(15) طناً من عامل الإحلال، تم التحرز عليها بعهدة مسؤول المخازن في قسم العقود داخل حقل الأحدب ".

وأشارت الهيئة إلى أن فريق التحقيقات ضبط "الأوليَّات وعقود الشراء الخاصة بتلك المواد التي بلغت قيمتها أكثر من مليون و700 ألف دولار".

مؤكّدةً أنها نظّمت "محضر أصولي بالعمليَّة"، وعرضته رفقة المبرزات المضبوطة "على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة".