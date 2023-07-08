العراق وإيران يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون الصحي

أربيل (كوردستان 24)- وقع وزير الصحة العراقي الدكتور صالح الحسناوي، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني بهرام عين اللهي مذكرة تفاهم للتعاون الصحي.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، إن "مذكرة التفاهم التي وقعت بين الجانبين تضمنت عدداً من الملفات أهمها توطين الصناعات الدوائية وتبادل التجارب الصحية والأطباء والتعاون في المجالات الدولية".

وأوضح أن "العلاقة بين البلدين عميقة والعراق يسعى إلى تعزيز هذه العلاقة من خلال أهداف استراتيجية واحدة تعزز موقف البلدين في المواقع الإقليمية والدولية".

وأكد أن "أولويات البرنامج الحكومي في جانب العلاقات الخارجية هو تعزيز وتوطيد أواصر العلاقة بين العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية"، مبيناً أن "الحكومة تعمل على تعزيز هذه العلاقة بمختلف المجالات".

ولفت إلى أن "هناك العديد من الأمور التي تتعلق بالجانب الصحي وهناك مشتركات كثيرة تبدأ بصحة المسافرين والصحة العامة والأمن الغذائي والجانب الدوائي".

وتابع أن "وزارة الصحة قامت وللمرة الأولى بعد عام 2003 بتسهيل تسجيل الأدوية الايرانية بشكل غير مسبوق ويجب أن يكون هناك تكييف من الجانب الإيراني مع القوانين العراقية السائدة حتى يكون التعاون في أعلى مستوياته".

وشدد على أن "هناك تعاوناً في مجال التعليم الطبي وأن هناك الآلاف من الطلبة العراقيين في مجالات الاختصاصات الطبية الذين يدرسون في الجامعات الايرانية".

وبين أن "الصناعة الدوائية في العراق أحد أهم جوانب البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى توطين الصناعة الدوائية في العراق وكذلك من أولويات عمل الحكومة هو العمل على نقل التكنولوجية الإيرانية إلى العراق وهناك العديد من الشراكات بين الشركات الإيرانية والقطاع الخاص العراقي لنقل التكنولوجيا الإيرانية في مجال نقل صناعة الأدوية البايولوجية إلى العراق والحكومة قدمت كافة التسهيلات لتعزيز التعاون في هذا المجال".

وختم أنه "يجب توحيد المواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الصحي على صعيد السياسة الصحية الدولية".