اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 22 حزيران 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 147.800 دينار عراقي

100 يورو = 161.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 187.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5700 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3100 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2008 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 465.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 410.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 350.000 دينار عراقي