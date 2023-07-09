سیاسة

"الديمقراطي الكوردستاني" والاتحاد الوطني يجتمعان في اربيل

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- من المقرر ان يعقد الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اليوم الأحد 9 تموز 2023، اجتماعا في اربيل على مستوى المكاتب السياسية.

وبحسب المعلومات التي وردت لكوردستان 24، ان الاجتماع سيُعقد في تمام الساعة 11:00 صباحا وسيتم فيه التباحث حول الاوضاع في إقليم كوردستان والعراق، اضافة الى مسالة الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية في كوردستان.

ويعدّ هذا الاجتماع، مكمّلا للاجتماع الذي عُقد قبل عيد الأضحى من قبل الحزبين، بتاريخ يوم الاثنين 26 حزيران 2023.

وقال مراسل كوردستان 24 هوشمند صادق، ان نفس أعضاء وفدي الجانبين اللذين شاركا في الاجتماع الأخير سيشاركون في اجتماع اليوم، باستثناء بافل طالباني.

وفي وقت سابق، كان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد حدد موعدا لإجراء انتخابات برلمانية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قبل أن تصف المحكمة الاتحادية العليا العراقية، في 30 مايو/أيار الماضي، تمديد الولاية الخامسة لبرلمان كردستان بأنه "غير دستوري".

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