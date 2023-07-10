عبدالحكيم خسرو: الكابينة الحكومة التاسعة استردت 138 مليار دينار من القروض التجارية

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو انه تم استراد 138 مليار دينار من القروض التجارية، موضحاً ان عمليات الاصلاح التي قامت بها الكابينة الحكومية التاسعة نفذت تحت اشراف مباشر من قبل رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال الدكتور عبدالحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والمتابعة في حكومة كوردستان اليوم الاثنين لكوردستان24 "في بداية تولي الكابينة الحكومية التاسعة مهامها، أعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني عدة نقاط التي كان يجب العمل عليها بما في ذلك الاصلاح والخدمات والعلاقات مع الحكومة الاتحادية، وكذلك نظام اللامركزية، والتي كنا نحتاجها للعمل على سن القوانين".

وأضاف خسرو "ان عملية الاصلاح المكونة من 13 نقطة، والاصلاحات في الخدمة العامة والروتين والاحتكار والغذاء والدواء وسيادة القانون وحظر حمل السلاح التي يتم تنظيمها بقانون، تم تنفيذها تحت الاشراف المباشر لرئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني".

وشدد عبدالحكيم خسرو على "ان الاصلاح عملية شاملة وكما قال رئيس الحكومة نحتاج الى خمس سنوات في عملية رقمنة الخدمات وهي إحدى نقاط الاصلاح"، موضحا أنه "صحيح ان لدينا قانوناً واحداً للاصلاح، ولكن في جوهره يتم تنفيذ 15 قانون آخر يتم انتهاكه أو عدم تنفيذه".

وأشار رئيس دائؤة التنسيق والمتابعة في حكومة كوردستان "من بين 400 مليار دينار كقروض تجارية ممنوحة لرجال الاعمال، تم استرداد أكثر 138 مليار دينار كممتلكات وأموال نقدية، وبعض القروض الاخرى للمنوحة للمواطنين مثل قروض الاسكان والتي بلغ مجموعها أربعة ترليونات دينار، تم استرداد ترليونين دينار".

وأوضح عبدالحكيم خسرو انه "بسبب الوضع المالي قررت حكومة كوردستان العفو عن بعض قروض المواطنين في عدة مجالات مثل فواتير المياه والكهرباء لتخفيف العبء على المواطنين".