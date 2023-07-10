فقدان 200 مهاجر في المحيط الأطلسي وخفر السواحل الإسبان يواصلون البحث

أربيل (كوردستان24)- قال خفر السواحل الإسبان الاثنين، إنهم أرسلوا طائرة للبحث عن 200 مهاجر، كانوا على متن زورق فًقد في المحيط الأطلسي، مشيرين إلى أن القارب أبحر انطلاقا من سواحل السنغال.

وقالت منظمة غير حكومية إن المهاجرين كانوا قد أبحروا انطلاقا من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو/حزيران.

في السياق، أفاد "سالفامنتو ماريتيمو" الجهاز الإسباني للإغاثة البحرية بأنه قد تم إرسال طائرة إنقاذ من جزر الكناري للبحث عن الزورق "الذي أبحر من السنغال وعلى متنه 200 شخص".

كذلك، ذكر المسعفون الإسبان أنهم أبلغوا السفن التجارية في المنطقة بالحادثة.

ووفق منظمة كاميناندو فرونتيراس غير الحكومية التي تستقي معلوماتها سواء عبر اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر الزورق من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو/حزيران.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو في رسالة صوتية: "أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت اخباره منذ أيام عدة".

وفُقد بحسب المنظمة زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالي 120 شخصا.

وأضافت نفس الجهة: "لم يفت الأوان بعد لإنقاذ أرواحهم (...) إنهم في البحر منذ أيام عدة لكنها مراكب خشبية" قادرة على المقاومة.