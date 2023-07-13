كوردستان تنفي زيادة أجور الكهرباء وتتوعّد الجهات المروجة للخبر

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة الكهرباء في حكومة اقليم كوردستان يوم الاربعاء، الأنباء التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص قيامها بإجراء تغييرات في أسعار الكهرباء، متوعدة في الوقت نفسه، الجهات التي روجت لذلك بالمقاضاة القانونية.

وذكر بيان للوزارة، ان عدداً من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبهدف حرف الرأي العام وإبراز الذات من اجل الحصول على بعض الاعجاب والمتابعين بدأت بنشر خبر لا اساس له وغير صحيح بشأن اجور الكهرباء.

واوضح البيان ان الوزارة ترغب بطمأنة المواطنين والمشتركين بجميع اصنافهم انه ليس هناك اي تغيير في اسعار الكهرباء، لافتا الى انه هناك وحدة سكنية واحدة اعرف ب- High Cost وفي اطار تجربة نموذجية تجريبية ستزود بالكهرباء على مدى 24 ساعة يوميا وتتم مراقبة نتائجها ومن اجل تأكيد الموضوع صدر قرار تم نشره في جريدة وقائع كوردستان الرسمية.

وأكد البيان ان الوزارة ترى ان من حقها تسجيل شكوى على الجهات التي تقوم بنشر اخبار ومعلومات غير صحيحة وذات اهداف خاصة بشان اعمال ونشاطات هذه الوزارة الخدمية.