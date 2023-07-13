اتهامات بتسريب الامتحانات في العراق ووزارة التعليم تردّ

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة التربية العراقية يوم الأربعاء، مزاعم تسريب أسئلة الامتحانات الخاصة بالصف السادس إعدادي، وذلك في أعقاب الاتهامات المثارة حول الموضوع خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت الوزارة في بيان، إنها "تهيب بالمواطنين إلى الانتباه وعدم الانصياع للإشاعات المغرضة التي تبثها بعض الصفحات الصفراء التي تحاول إثارة الفتن والأكاذيب حول سير العملية الامتحانية".

ونفت وزارة التربية "بشكل قاطع شائعة تسريب الأسئلة الامتحانية"، مشددة في بيانها على "رصانة الأداء وحفظ مغلفات الأسئلة في غرف حصينة تتم حمايتها من قبل اللجان الفرعية للامتحانات".

وأضافت "من هذا المنبر التربوي تنتهز وزارة التربية الفرصة لتشييد وتثني على الجهود المبذولة من قبل جهاز الأمن الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع والوزارات المساندة من أجل إنجاح الامتحانات"، مؤكدة أنها "تحتفظ بحق الرد القانوني على الصفحات المشبوهة أينما كانت".

وخلال الأيام الأخيرة، أثيرت مزاعم بتسريب وزارة التربية العراقية، لأسئلة الامتحانات الخاصة بالصف السادس إعدادي التي انطلقت، يوم 31 يونيو الماضي، وتستمر إلى غاية يوم 17 الجاري.