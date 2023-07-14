التربية الاتحادية تنفي وجود حالات تسريب لأسئلة امتحانات السادس الاعدادي

أربيل (كوردستان 24)- نفت وزارة التربية الاتحادية يوم الخميس، وجود حالات تسريب لأسئلة امتحانات الصف السادس الاعدادي.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي، لـ"لعراقية الإخبارية"، انه "لا يوجد اي تسريب لأسئلة السادس الاعدادي"، مستدركاً ان "الوزارة راعت جميع الظروف في وضع الاسئلة".

وأضاف ان "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قدم كل الدعم لنجاح الامتحانات".

وتابع القيسي ان "الوزارة باشرت بإعداد كتب المرحلة الابتدائية"، مردفاً انه "تم اكمال كافة التحضيرات الخاصة بالعام الدراسي".

واكمل: "مستمرون باستلام الابنية المدرسية ضمن المشروع الصيني".

وختم وكيل وزارة التربية بالقول ان "اكثر من 60 بالمئة من المعلمين والمدرسين يسكنون الإيجار".