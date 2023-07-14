سیاسة

السوداني لـ "أردوغان": العراق حريص على بناء شراكات إقليمية ودولية

من جانبه، عبّر الرئيس التركي عن "توجّه بلاده نحو توسعة التعاون مع العراق".
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أردوغان والسوداني / أرشيف
أردوغان والسوداني / أرشيف
العراق السوداني أردوغان اتصال هاتفي بناء شراكات إقليمية ودولية

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان حرص العراق على بناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الصديقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته كوردستان24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها".

وأكد السوداني، خلال الاتصال، بحسب البيان، "حرص العراق على بناء شراكات إقليمية ودولية، تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة، وتعمل على مواجهة التحديات، وترسّخ الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، عبّر الرئيس التركي عن "توجّه بلاده نحو توسعة التعاون مع العراق"، مؤكداً استعداد تركيا والشركات التركية لـ "العمل في مشروع طريق التنمية، والإسهام في هذه الفرصة الاقتصادية، بما يدعم التبادل والتواصل بين الشعبين الصديقين، ويخدم جميع شعوب المنطقة".

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