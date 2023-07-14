بمشاركة الرئيس بارزاني.. إحياء اليوم الوطني لفرنسا في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- بمشاركة الرئيس مسعود بارزاني، جرت اليوم الجمعة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مراسم إحياء اليوم الوطني لفرنسا، والذي يُحتفل به سنوياً في الـ 14 من تموز يوليو في فرنسا، إضافة إلى ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية في خارج البلاد.

المراسم جرت في القنصلة الفرنسية في أربيل، وتم إحياؤها للسنة الثانية توالياً، وبحضور الرئيس مسعود بارزاني، وفيها تم التأكيد على العلاقات التاريخية والقوية بين إقليم كوردستان وفرنسا.

هذه المراسم كانت الأخيرة للقنصل الفرنسي في أربيل أوليفيي ديكوتينيي، الذي زار كبار المسؤولين في كوردستان قبل عدة أيام، وذلك بمناسبة إنتهاء مهام عمله في الإقليم.

واحتفلت فرنسا اليوم الجمعة بعيدها الوطني (يوم الباستيل) بعرض عسكري في جادة (الشانزليزيه)، وهو إحياء لذكرى اقتحام سجن الباستيل في 1789 وانتصار الثورة الفرنسية على النظام الملكي.

وانطلق العرض العسكري من قوس النصر أول جادة (الشانزليزيه) متجهاً إلى المنصة الرئيسية في ميدان (كونكورد) حيث كان يقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء حكومته وضيف الشرف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالإضافة إلى العديد من كبار الضيوف.