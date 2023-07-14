بغداد تُعيد نشر قوات حرس الحدود بين العراق وإيران في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعادت وزارة الداخلية العراقية انفتاح اللواء 21 من قوات حرس الحدود في محافظة السليمانية على الخط الصفري العراقي- الإيران، منعاً لتسلل الأشخاص والتهريب.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبجهود ومتابعة وزير الداخلية حصل تنسيق مع إقليم كوردستان لإعادة انفتاح اللواء 21 حرس الحدود في محافظة السليمانية على الحدود مع إيران".

وأضاف: "نُصِب 50 برجاً كونكريتياً و40 كاميرا وسيتم الشروع ببناء 47 مخفراً حدودياً على الخط الصفري العراقي- الإيراني"، بحسب وكالة (واع) الرسمية.

مؤكّداً أن هذه الخطوة "تدخل ضمن عملية ضبط الحدود"، لافتاً إلى أنه "ستتم دعوة شركات مقاولة متخصصة لتقديم العطاءات والبدء بالتنفيذ".

وأشار إلى أنه "سيُفتتح الاسبوع القادم، مركز مراقبة الكاميرات الحدودية الذي سيستعين بـ 130 كاميرا والعمل مستمر لإضافة المزيد".

وتوفّر هذه الكاميرات، وفق مدير إعلام الداخلية، "مراقبة من قضاء سنجار والحدود العراقية السورية وتمتد على طول الحدود وسيفتتح قاعة مراقبة كبيرة تستغل هذه الكاميرات بالعمل الأمني".

وفي وقتٍ سابق، قرر مجلس الوزراء تخصيص 10 مليار دينار لبناء مخافر حدودية على الحدود العراقية- الإيرانية، ضمن إقليم كوردستان؛ لمنع التسلل والتهريب، مع إكمال المخافر على الحدود العراقية- التركية.