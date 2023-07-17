الديمقراطي الكوردستاني يدعم إجراء الانتخابات في الموعد المقرّر وأحزابٌ أخرى تلتزم الصمت!

أربيل (كوردستان 24)- أعرب الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن دعمه لرسالة رئاسة الإقليم الداعية لإجراء الانتخابات البرلمانية.

من جانبه، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني لا توجد أية مشكلة لديه في الموعدين اللذين حددتهما رئاسة الإقليم لإجراء الانتخابات.

لكن الاتحاد الوطني وحركة التغيير وجماعة العدل، التزموا الصمت حيال رسالة رئاسة إقليم كوردستان بخصوص الانتخابات البرلمانية.

وفي وقتٍ سابق، حددت رئاسة إقليم كوردستان موعدين لمفوضية الانتخابات، إما في الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني، أو في الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023 المتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية.

وقال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هيمن هَورامي: "سواء أجريت الانتخابات في الـ 18 نوفمبر تشرين الثاني، أو في الـ 18 ديسمبر كانون الأول 2023، فإن حزبنا سيكون داعماً لإجرائها".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24: "نأمل من الأحزاب السياسية الأخرى والمفوضية والحكومة الاتحادية ومؤسساتها، دعم طلب رئاسة الإقليم لإجراء انتخابات البرلمان في أحد الموعدين المحددين".

وحيال صمت بعض الأحزاب، تواصلت كوردستان 24 مع بعض المسؤولين في الاتحاد الوطني وحركة التغيير وجماعة العدل، لكنهم رفضوا التعليق.

من جهته، يرى الاتحاد الإسلامي الكوردستاني أنه كان ينبغي إجراء االانتخابات البرلمانية قبل التاريخين المحددين.

وقال عضو مكتب الانتخابات في الاتحاد الإسلامي في حديثٍ لـ كوردستان 24: "في الواقع لم نكن نرغب بتأجيل الانتخابات، ونعتقد أن أسباب التأجيل سياسية وليست سياسية وفنية".

ومن المقرر أن تعقد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اجتماعاً بناءً على طلب رئاسة إقليم كوردستان، لتحديد موقفها من إجراء انتخابات برلمان كوردستان.