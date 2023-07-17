سیاسة

كوردستان تنفي تحصيل رسوم مالية من السواح مقابل دخولهم معالم الإقليم السياحية

سيواجه المخالفون عقوبات قانونية
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان هيئة السياحة حكومة إقليم كوردستان تحصيل رسوم مالية معالم الإقليم السياحية

أربيل (كوردستان 24)- نفت هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 17 تموز يوليو، تحصيل رسوم مالية من السواح مقابل دخولهم معالم الإقليم السياحية.

وذكر بيان صادر عن هيئة السياحة، تلقت كوردستان24 نسخة منه، "تعلن هيئة السياحة في حكومة إقليم كوردستان أنه لا يتم تحصيل أي مبلغ مالي من السواح لدخولهم مصايف ومنتجعات ومعالم الإقليم السياحية".

وأضاف البيان، "كما نطلب من جميع شركات السياحة عدم فرض رسوم على السواح لدخولهم الأماكن المذكورة، وإلا فسيواجه المخالفون عقوبات قانونية".

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