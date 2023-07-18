وفدٌ من الديمقراطي الكوردستاني يلتقي بـ حركة التغيير في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يلتقي وفدٌ من المكتب التنظيمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بالسليمانية، اليوم الثلاثاء، بـ حركة التغيير.

وقال مراسل كوردستان 24 في السليمانية، إن وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيكون برئاسة علي حسين.

من جانبه، أكّد المتحدث باسم حركة التغيير، دلير عبد الخالق، أنهم سيستقبلون وفد الديمقراطي على مستوى العديد من أعضاء المجالس العامة والوطنية.

وأشار في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن الاجتماع سيناقش القضايا الراهنة في إقليم كوردستان والعراق.