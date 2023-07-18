الديمقراطي الكوردستاني: لا شروط لدينا للحوار وسنفعل ما هو في مصلحة كوردستان

أربيل (كوردستان24)- التقى وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع حركة التغيير في السليمانية اليوم الثلاثاء، وبعد الانتهاء من الاجتماع تم الاعلان عن مضمون الاجتماع بين الجانبين.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين في المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع حول انضواء الاحزاب الكوردستانية في قائمة واحدة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات في العراق "نحن مستعدون لاجراء محادثات مع الاحزاب السياسية حول كل ما هو من مصلحة كوردستان وهوية المناطق الكوردية خارج ادارة الاقليم، لكي تكون اتفاقياتنا متوافقة مع طبيعة الانتخابات ولصالح المناطق المتنازع (المادة 140) من الدستور".

وأكد علي حسين على "ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني مصر على إجراء انتخابات برلمان كوردستان"، مضيفاً أنه "يجب ان تتفق جميع الاطراف السياسية على إجراء انتخابات برلمان كوردستان مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية، لانه لن تكون هناك مشاكل فنية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات برلمان كوردستان في نفس الوقت".

وأضاف حسين "اجتمعنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في الايام الماضية وسنعقد معهم اجتماعات أخرى، نحن أحزاب سياسية وشكلنا حكومة كوردستان معاً، قد تكون هناك مشاكل بيننا، إلا ان هناك نقاط مشتركة ومصالح شعب كوردستان تجعلنا نحل المشاكل من خلال الحوار"، مؤكداً على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "ليس لديه شروط للحوار، وسنفعل ما هو في مصلحة شعب كوردستان والمناطق الكوردية خارج إدارة الاقليم".

وقال المتحدث باسم حركة التغيير دلير عبدالرحمن في المؤتمر الصحفي "ناقشنا في الاجتماع العديد من القضايا مع وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، المتعلقة بحياة المواطنين وقضايا سياسية وادارية وقانونية في كوردستان، كما ناقشنا ملف انتخابات مجالس المحافظات العراقية في المناطق الكوردية خارج ادارة الاقليم".

وتابع قائلاً "مطلبنا هو ان نضع نقاطنا المشتركة ومصالحنا في خدمة شعبنا، وإزالة خلافاتنا والتوصل الى آلية جديدة على اساس استراتيجية سياسية وطنية كوردستانية، لحل المشاكل داخل كوردستان، وان نعد انفسنا تحت مظلة خطاب كوردي واحد، وانشاء قائمة انتخابية مشتركة"، مضيفاً "انها مسؤولية تأريخية على عاتق الاحزاب الكوردية المشاركة لحماية ثقل الكورد وخاصة في كركوك، يجب ان نشارك في الانتخابات بقائمة واحدة، وان تكون وحدتنا هو رد على الهجمات المستمرة على المواطنين الكورد في كركوك".