فنلندا تعلن إغلاق قنصلية روسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فنلندا الأربعاء أنها ستغلق قنصلية روسيا في توركو بجنوب غرب البلاد اعتباراً من الأول من تشرين الأول أكتوبر.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الفنلندي في بيان أن هذا القرار يأتي رداً على إغلاق قنصلية فنلندا في سان بطرسبورغ والذي أعلنته روسيا في السادس من تموز يوليو.

وكانت موسكو اتخذت القرار المذكور رداً على طرد هلسنكي في حزيران يونيو تسعة دبلوماسيين روس لأنشطتهم "الاستخباراتية".

وأضاف مكتب رئيس الوزراء الفنلندي أن مصير القنصلية الروسية في مارييهام بجزيرة آلاند هو قيد البحث.

وتدهورت العلاقات بين البلدين الجارين بشكل كبير بعد الحرب في أوكرانيا في شباط فبراير 2022، حتى أن فنلندا تخلت عن مبدأ عدم الانحياز العسكري الذي تبنته لعقود، وترشحت للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أيار مايو 2022 وحازت هذه العضوية رسمياً في نيسان أبريل الفائت.

المصدر: AFP