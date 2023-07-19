أردوغان: سنرفع علاقاتنا مع الإمارات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده سترفع علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأربعاء، خلال لقائه بنظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة أبو ظبي.

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "سنرفع علاقاتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عبر الاتفاقية المشتركة التي سنوقعها".

وأوضح أنه من خلال آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي رفيع المستوى سيتم ضمان رفع العلاقات بين الجانبين بانتظام إلى أعلى مستوى.

وأكد أردوغان رغبه بلاده بتعزيز البنية التحتية القانونية مع الإمارات في مجالات عدة منها تشجيع الاستثمار والأمن والطاقة المتجددة والنقل.

وتابع: "نجد أنه من المفيد تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار في إسطنبول الخريف المقبل لتقديم الاتفاقية (آلية المجلس الاستراتيجي التركي الإماراتي) إلى عالم الأعمال".

وأعرب الرئيس التركي عن امتنانه لزيارة أبو ظبي مجدداً، شاكرا نظيره الإماراتي على حسن الضيافة.

كما أعرب عن امتنانه وسروره لتطور الحوار الوثيق والتعاون في الذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا والإمارات.

ولفت أردوغان إلى أنه مع التوقيع على النصوص الجديدة، سيتم تعزيز الأرضية التعاقدية للتعاون القائم بين الجانبين.

وأشار إلى أن مشاركة الإمارات بـ 4 مقاتلات من طراز F16 و80 عسكرياً في مناورات "نسر الأناضول 2023"، هو مثال ملموس لعلاقات البلدين في مجال الدفاع.

وأضاف أن المشاركة التركية المكثفة في معرضي IDEX وNAVDEX للصناعات الدفاعية اللذين أقيما في الإمارات، والاهتمام الذي حظيت به الشركات التركية، يدعو للامتنان والتفاؤل.

وشدد أردوغان على أن التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية سيتطور أكثر مع معرض IDEF الذي سيجري في إسطنبول في الفترة من 25 إلى 28 يوليو تموز الجاري، معرباً في هذا السياق عن سعادته بدعوته "كضيف شرف" إلى معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وأعرب الرئيس التركي عن رغبته في تتويج التعاون القائم بين البلدين بافتتاح المركز الثقافي التركي في أبوظبي خلال العام الجاري.

وعقب تصريحاته تم توقيع 13 اتفاقية بين تركيا والإمارات في مجالات الاستثمار والاقتصاد والصناعة والدفاع والقانون والقضاء والطاقة المتجددة والصناعات الفضائية.

المصدر: الأناضول