كويستان محمد: قمنا بافتتاح عدة مشاريع في حلبجة خلال الاربع سنوات الماضية

أربيل (كوردستان24)- أقيمت اليوم في محافظة حلبجة مراسم افتتاح مديرية العمل والتدريب المهني بحضور وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد.

وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة كوردستان خلال المراسم "على مدى السنوات الاربع الماضية، قمنا بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة حلبجة، بما في ذلك مديرية الضمان الاجتماعي للعمال، ومركزا للتوحد ولياقة الاطفال".

بدوره قال دانا حمه شريف مدير عام مديرية الرعاية والتنمية حول زيارة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الى محافظة حلبجة لكوردستان24 "ان الغرض من زيارة وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الى حلبجة هو زيارة كافة المديريات في المحافظة، وافتتاح مديرية الرعاية والتنمية وكذلك مديرية العمل والضمان الاجتماعي".

وأضاف دانا حمه شريف "ان افتتاح هاتين المديريتين في محافظة حلبجة يوفر أكثر من 100 فرصة عمل وستخدم محافظة حلبجة مستقبلاً".