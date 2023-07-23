اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 23 تموز/ يوليو 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 151.800 دينار عراقي
100 يورو = 168.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 195.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5600 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3200 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2014 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 485.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 425.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 365.000 دينار عراقي