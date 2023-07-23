رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني يقدم ثلاث سيارات إسعاف لمستشفى كفري العام

أربيل (كوردستان 24)- بناء على أوامر من رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم تسليم ثلاث سيارات إسعاف إلى مستشفى الشهيد خالد كرمياني في كفري.

وقال الدكتور مدير ديوان وزارة الصحة في اقليم كوردستان، معاف كريم، في مؤتمر صحفي انه بناء على اوامر رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تم تسليم ثلاث سيارات اسعاف الى المديرية العامة لصحة كرميان اليوم ليتم نقلها لاحقا الى مشفى الشهيد خالد كرمياني بكفري.

وبحسب الدكتور معاف كريم، فبالإضافة إلى تسليم سيارات الإسعاف الثلاث، تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سامان محمد خورشيد، مستشار وزارة الصحة، لتقييم ورصد المشاكل الصحية للمديرية العامة للصحة في كفري.

من جانبه أشار الدكتور سامان محمد خورشيد مستشار وزارة الصحة إلى أن اللجنة المشكلة ستقوم بتقييم ومتابعة مشاكل المديرية العامة للصحة. وأضاف: "سننظر في نقص عدد الأطباء، وكيف نزيد عددهم في مستشفى كفري".

وفي وقت سابق اتخذ مسرور بارزاني، عددا من القرارات المهمة، والتي تصب لصالح اهالي قضاء كفري واعادة اعمار منطقتهم، واوعز الى جميع وزارات ومؤسسات حكومة الاقليم بتنفيذ المطالب الادارية لسكان تلك المنطقة.

ومن جملة قرارات رئيس الإقليم، تم التوجيه بتخصيص 300 مليون دينار لإعادة تأهيل 16 مدرسة في كفري، إلى جانب توفير ثلاث سيارات إسعاف طبية تم شراؤها اليوم في أربيل وإرسالها إلى قضاء كفري.

ولحل مشكلة شح المياه في القضاء، أوعز مسرور بارزاني بحفر خمسة آبار مياه، حيث تبلغ تكلفة البئر الواحد 80 مليون دينار.

وكذلك قرر رئيس الوزراء مسرور بارزاني بناء بعض عدد من المصانع الاستثمارية الكبيرة، وخاصة مصنع الجص في كفري.

وسيتم تخصيص 296 مليون دينار إضافية لتجديد ملعب رياضي، وكذلك تزويد 24 فريقا رياضيا بالمعدات الرياضية اللازمة.

ومن القرارات الأخرى التي اتخذها رئيس الحكومة لأهالي كفري، هو توصية جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ المطالب الادارية لسكان قضاء كفري.