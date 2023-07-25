محمد شكري: مشروع نهر زاخو سيخلق العديد من فرص العمل لابناء المنطقة

أربيل (كوردستان24)- بتكليف من رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني تم وضع حجر الاساس لمشروع سياحي في زاخو، وبهذا الخصوص قال رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان، ان استكمال مشروع نهر زاخو سيخلق العشرات من فرص العمل لابناء كوردستان والمنطقة.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان الدكتور محمد شكري في كلمة له "تمت الموافقة على تنفيذ الخطة الاستثمارية في ادارة زاخو المستقلة بموافقة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وانهم يخططون في المستقبل لتطبيق هذه الفكرة في جميع محافظات ومدن كوردستان والادارات المستقلة".

وأضاف شكري "ان استكمال مشروع زاخو سيخلق العشرات من فرص العمل لابناء كوردستان والمنطقة".

مشروع نهر زاخو السياحي المسمى بـ" TOGA PORTO MARINA"، وتبلغ كلفته ستة ملايين ومائة ألف دولار أمريكي.

وأوضح رئيس هيئة االاستثمار في كوردستان "سنبدأ في المستقبل القريب ببناء المنطقة الصناعية في زاخو، حيث ستتاح فرص كثيرة لبناء مصانع كبيرة، بالاتفاق التي تم التوصل اليها مع الشركات الاجنبية بخصوص المشاريع الزراعية والصناعية".

وتابع شكري قائلاً "سترون زاخو مختلفة تماماً، وسيتم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في زاخو في المستقبل القريب".

ولفت شكري الى "ان تقدم وتطور زاخو هو تطور لكوردستان بأكملها، لان أي منطقة أو مدينة كوردستانية تتقدم وتتطور من الناحية الاقتصادية ستؤثر على باقي مناطق كوردستان، لكي يتمكنوا من إدارة برنامج الحكومة والقطاع الخاص بشكل أفضل، وكذلك تنفيذ أفضل في جميع أنحاء كوردستان".