مجتمع

جامعة صلاح الدين توقّع مذكرة تفاهم مع 3 جامعات إيطاليّة

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جامعة صلاح الدين بأربيل
جامعة صلاح الدين بأربيل
کوردستان جامعة صلاح الدين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت جامعة صلاح الدين بأربيل في إقليم كوردستان مذكرة تفاهم مع ثلاث جامعات إيطالية مرموقة.

وقال سامان عبد الله مسؤول المكتب الإعلامي في جامعة صلاح الدين، إن طلاب الماجستير والدكتوراه المقبولين حديثاً، يمكنهم التقدم لإحدى الجامعات الثلاث.

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن رئيس جامعة صلاح الدين كامران يونس محمد أمين أجرى خلال الفترة بين 19- 21 يوليو تموز الجاري، زيارات لثلاث جامعات إيطالية، هي:

جامعة بافيا

جامعة بيومنتي

جامعة غاسترونوميل

 

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