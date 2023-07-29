نائب رئيس البرلمان العراقي يطالب بعزل مدير الأمن في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي د.شاخەوان عبدالله، حادثة مقتل شابين في كركوك، مطالباً بعزل مدير الأمن الوطني بالمحافظة.

وفي وقتٍ متأخر من مساء الجمعة، قُتِل شابان كورديان كانا على متن دراجةٍ نارية على أحد حواجز الأمن الوطني بمنطقة 55 دوميز- محافظة كركوك.

واعتبر عبد الله في بيانٍ اليوم السبت، أن تلك " الحوادث والأخطاء المتكررة يربك الأوضاع ويؤثر بشكل سلبي على السلم المجتمعي في المحافظة".

مؤكداً أن الشابين "لم يكونا مدانين أو مرتكبين لجرائم".

وطالب نائب رئيس مجلس النواب، رئاسة جهاز الأمن الوطني "بإتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل مدير الأمن الوطني في كركوك ومحاسبته لتكرار تجاوزاته وتورطه في عدد من الملفات والقضايا".

داعياً إلى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للتحقق من القضية".

موجّهاً في الوقت ذاته، لجنة الأمن والدفاع النيابية "بضرورة متابعة الحادث والوقوف على الأسباب والتفاصيل".

وكان أحد أقارب الضحيتين، أوضح في وقتٍ سابق لـ كوردستان 24، أن الشابين لم يتوقّفا عند حاجزٍ للأمن الوطني، خوفاً من مصادرة الدراجة التي كانا يستقلانها.

مؤكّداً أن قوات الأمن الوطني فتحوا نيران أسلحتهم عليهما مباشرة من الخلف، وأصابوهما في مؤخّرة الرأس.