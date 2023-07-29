محمد: هناك حملات شهرية في إقليم كوردستان لمساعدة المشرّدين

أربيل (كوردستان 24)- تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إقليم كوردستان بحملاتٍ شهرية لتقديم المساعدة للمشرّدين في مدن الإقليم وإيوائهم ضمن مراكز خاصة.

وقالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، كويستان محمد، "لدينا مديريات عامة للرعاية الاجتماعية والتنمية في مدن الإقليم، تأوي الأيتام وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت في حديثٍ لـ كوردستان 24: "وجّهنا المديريات التابعة للوزارة بإطلاق حملاتٍ شهرية، لإيواء جميع المشرّدين والقضاء على ظاهرة التشرد في شوارع مدن الإقليم".

ودعت محمد جميع مواطني إقليم كوردستان بضرورة "الإبلاغ عن وجود مشرّدين في شوارع المدن، لإيوائهم في الأماكن المخصصة لهم".

وأشارت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن حملاتهم ستشمل أيضاً "الفنادق والموتيلات التي يقيم فيها أطفال يعملون واستجوابهم حول طبيعة عملهم سواء داخل الفندق أو خارجه".

ووفق قانون العمل في العراق وإقليم كورستان، فإنه "يسمح للأطفال بالعمل من عمر 15 عاماً، بما يتناسب مع أعمارهم وطبيعة أجسادهم"، بحسب محمد.

في غضون ذلك، كشفت الوزيرة عن مشروعٍ قيد الإنشاء بالتعاون مع وزارة الصحة، وهو عبارة عن مستشفى للأمراض العقلية خاص بالنساء في أربيل والسليمانية ودهوك، ومستشفى آخر في جمجمال خاص بالرجال.