سیاسة

موسكو تحبط هجوما شنته مسيّرات أوكرانية وتغلق مؤقتا مطار موسكو الدولي

author_image سوار أحمد
العالم موسكو أوكرانيا طائرات مسيرة

أربيل (كوردستان 24)- أحبطت روسيا الأحد هجوما ليليا شنته طائرات أوكرانية بلا طيّار على موسكو، دون تسجيل إصابات لكن السلطات اضطرت لإغلاق مطار العاصمة الدولي الواقع جنوب غرب العاصمة قد أُغلق لبعض الوقت.

ويعتبر هذا الهجوم، الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسيّة قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين على تلغرام أن "طائرات أوكرانية بلا طيار شنت هجوما هذه الليلة". وتابع "تضرّرت واجهتا بُرجَين يضمّان مكاتب في المدينة بشكل طفيف. لا ضحايا أو إصابات". 

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم الذي شنته ثلاث طائرات بلا طيار قد أحبِط. وأضافت أن إحدى الطائرات أسقِطت، مشيرة إلى أن الاثنتين الأخريين "تم تحييدهما بأنظمة الحرب الإلكترونيّة" وتحطمتا على مجمّع مبانٍ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء عن "مصادر ملاحية" قولها إن مطار فنوكوفو الدولي في جنوب غرب موسكو أغلِق بشكل وجيز أمام حركة الطيران في وقت باكر الأحد، قبل أن تُستأنف لاحقا الرحلات الجوّية. 

ويذكر أنها كانت قلما تحدث هجمات على موسكو وضواحيها، الواقعة على بُعد حوالى 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانيّة،  منذ بدء النزاع في شباط/فبراير 2022، إلى أن بدأت في العام 2023 الغارات الجوّية التي تشنّها المسيّرات. 

والهجوم الذي شُنّ الأحد هو الأحدث في سلسلة هجمات بواسطة طائرات مسيرة، بينها هجوم على الكرملين ومدن روسيّة قرب الحدود مع أوكرانيا، تنسبها موسكو لكييف.

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